India: disordini a Nuova Delhi, 42 vittime e oltre 500 sospetti fermati (4)

- Preoccupazione per i fatti di Nuova Delhi è stata espressa anche dalla Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (Uscirf), ente governativo federale bipartisan indipendente. “La violenza in atto a cui stiamo assistendo a Delhi e gli attacchi segnalati contro i musulmani, le loro case e negozi e i loro luoghi di culto sono molto preoccupanti. Uno dei doveri essenziali di qualsiasi governo responsabile è quello di fornire protezione e sicurezza fisica ai suoi cittadini, indipendentemente dalla fede. Esortiamo il governo indiano a compiere seri sforzi per proteggere i musulmani e gli altri colpiti dalla violenza della folla”, ha dichiarato il presidente dell’Uscirf, Tony Perkins. Anche l’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) ha condannato “la recente e allarmante violenza contro i musulmani in India, che ha provocato la morte e il ferimento di persone innocenti e incendi dolosi e atti vandalici contro moschee e proprietà di musulmani”. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar, ha replicato a entrambe che le loro dichiarazioni si basano su resoconti parziale e fuorvianti e le ha invitate a non pubblicare comunicati “irresponsabili”. (segue) (Inn)