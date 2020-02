India: disordini a Nuova Delhi, 42 vittime e oltre 500 sospetti fermati (5)

- Nella sua relazione di ieri al Consiglio per i diritti umani, a Ginevra, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha detto di essere “preoccupata per le notizie di inazione della polizia di fronte ad attacchi contro i musulmani da parte di altri gruppi, nonché per le precedenti notizie di un uso eccessivo della forza da parte della polizia contro manifestanti pacifici” e ha invitato “tutti i leader politici a prevenire la violenza”.”Gli indiani, in gran numero, e di tutte le comunità, hanno espresso – in modo per lo più pacifico – la loro opposizione alla legge e il sostegno alla lunga tradizione di laicità del paese”, ha ricordato l’Alto commissario. (Inn)