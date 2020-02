Colombia: presidente Duque, raccomandazioni Onu su polizia "ingerenza in sovranità nazionale" (2)

- Presentando mercoledì l'informativa annuale sul paese l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto al governo colombiano di rivedere i protocolli sull’uso della forza per le Esmad, accusate di avere agito al di fuori degli standard internazionali nel corso delle proteste sociali in corso nel paese. Alcuni membri delle Esmad, si legge, non hanno rispettato le norme e gli standard internazionali sull’uso della forza. L’organismo denuncia in particolare la morte di uno stendente di 18 anni a Bogotà, riconducibile a un agente dell’Esmad. (segue) (Mec)