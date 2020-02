Roma: segue per ore la ex e poi la aggredisce alla fermata dell'autobus, arrestato 43enne

- Ha seguito per ore la ex fino ad aggredirla nei pressi di una fermata dell'autobus in via Cassia, altezza via Gradoli, dove la 39enne si era fermata, dopo essersi recata alla Caritas del quartiere. L'uomo, T.C.B, un 43enne di origini romene, ha urlato verso la donna, "Tanto ti pesco, dove vai? ti rompo la schiena". Due donne in attesa dell'autobus sono allora intervenute per difendere la vittima delle minacce, ma anche loro sono state aggredite, e una delle due è stata addirittura presa per il collo e scaraventata a terra. Gli agenti del reparto Volanti e di Ponte Milvio, intervenuti immediatamente, hanno trovato l'uomo ancora in preda all'ira, nel tentativo di aggredire la donna, minacciandola ancora: "tanto me la paghi, ti vengo a prendere, non finisce qui". Bloccato, T.C.B. è stato arrestato per atti persecutori e lesioni, è stato trovato in possesso di un cacciavite lungo 18 cm e un apribottiglie con una lama acuminata di 4 cm, sequestrati. La donna è stata refertata con una prognosi di tre giorni. (Rer)