Difesa: Bulgaria, morto il capo di Stato maggiore Botsev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa della Bulgaria, generale Andrej Botsev, è morto dopo una breve malattia all'età di 61 anni. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Sofia, precisando che il decesso è avvenuto ieri 27 febbraio. "Per il suo onorevole servizio nell'esercito, per la sua attitudine e determinazione nel risolvere i problemi più pressanti nelle Forze armate, per il suo esempio che merita di essere elogiato come comandante attento alle esigenze dei suoi subordinati, il generale Andrej Botsev lascerà un segno durevole nella storia militare della Bulgaria moderna", si legge nel comunicato del ministero della Difesa di Sofia. Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov e la leadership del ministero della Difesa hanno espresso le condoglianze per la morte del generale Botsev. Il ministro della Difesa Krassimir Karakachanov ha ordinato di mettere le bandiere a mezz'asta davanti agli edifici pubblici del paese, mentre tutti gli eventi dell'esercito e del ministero della Difesa della Bulgaria in programma fino al 2 marzo sono stati cancellati. Botsev era stato nominato capo di Stato maggiore della Difesa nel 2017.(Bus)