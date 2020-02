Ungheria: Wizz Air riduce voli verso Italia per calo domanda causato da coronavirus

- La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha riferito che ridurrà i suoi voli verso l'Italia dall'11 marzo al 2 aprile a causa di un calo significativo della domanda legato alla diffusione del coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti". Benché i biglietti per Roma, Bologna, Catania, Napoli, Milano e Bari non possano essere prenotati sul sito della società per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 4 aprile, Wizz Air assicura che non tutti i voli sono stati cancellati. I passeggeri che già hanno acquistato biglietti per i voli che sono stati annullati verranno opportunamente avvisati e potranno scegliere tra uno spostamento del volo o un rimborso. (Vap)