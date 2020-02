Innovazione: assessore Fascioni, Campania conferma sostegno a Leonardo e settore aerospazio

- La regione Campania conferma il suo impegno a sostegno di Leonardo e di tutte le aziende operanti in un settore di importanza strategica come l’aerospazio. Lo ha dichiarato l’assessore alle startup, all’innovazione e all’internazionalizzazione, Valeria Fascioni, portando i saluti del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, all’evento “Innovare per crescere” organizzato oggi da Leonardo presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Na). “Leonardo è l’azienda italiana che investe di più in ricerca e innovazione, e soprattutto sui giovani: si tratta di una strategia aperta alla collaborazione con università e centri di ricerca e assolutamente corretta, dal momento che al giorno d’oggi nessuna azienda, per quanto grande, può sperare di risolvere da sola tutte le sfide di ricerca al proprio interno”, ha detto Fascioni, sottolineando la necessità di promuovere sempre il valore aggiunto e la competitività delle imprese italiane. “Dobbiamo lavorare per valorizzare l’eccellenza del nostro territorio: la regione Campania ha al suo interno un ecosistema di imprese, startup e centri di ricerca che lavorano portando risultati molto interessanti anche a livello europeo”, ha aggiunto l’assessore, sottolineando quanto nel settore dell’aerospazio, di “importanza globale”, sia fondamentale il raccordo con l’Unione europea. (Ems)