Crescita: El-Erian (Allianz) a "Il Sole 24 Ore", dallo stop impulso al processo di de-globalizzazione (2)

- "Stiamo quindi assistendo - aggiunge - a una serie di improvvise chiusure a cascata che paralizzano un numero crescente di settori dell'economia globale: una dinamica dirompente, turbocompressa dalla paura, che è iniziata in Gina, si era già diffusa nelle vicine economie asiatiche e si sta ora estendendo in Europa e negli Usa". E diventa quindi una minaccia per il processo di globalizzazione già messo in dubbio negli ultimi tempi. "Certo, non solo perché nel breve termine il coronavirus rappresenta un elemento di disturbo per il commercio e i viaggi internazionali, che sono iprincipali motori di questo processo. Nel lungo periodo lo shock coronavirus porterà infatti anche auna rivalutazione generale delle catene di approvvigionamento globali, aggiungendo l'elemento della valutazione del rischio a ciò che finoraè stato visto principalmente attraverso l'obiettivo dell'efficienza e la gestione dell'inventario just in time". (segue) (Rin)