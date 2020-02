Crescita: El-Erian (Allianz) a "Il Sole 24 Ore", dallo stop impulso al processo di de-globalizzazione (3)

- Quanto di più simile alla classica 'tempesta perfetta' quindi, che ancora una volta i mercati confidano di risolvere con l'intervento delle Banche centrali, come dimostra il crollo dei tassi di Treasurye Bunde le attese per nuove mosse di Federal Reserve e Bce. "Mi aspetto che le Banche centrali avvertano pressioni sia dal loro interno, sia dall'esterno per allentare ulteriormente le politiche monetarie e in effetti i mercati stanno già spingendo in questa direzione. Il problema è che è improbabile che un ulteriore intervento abbia effetto significativo nel riavviare le attività economiche fino a quando il virus non sarà contenuto. Potrebbe comunque aiutare alcuni bilanci sotto pressione, siano essi di aziende, famiglie o Stati". L'epidemia di coronavirus può anche accentuare il rischio di liquidità che minaccia alcune asset class come le obbligazioni ad alto rischio. "Certamente, e in effetti stiamo già assistendo a un fenomeno del genere, anche come conseguenza dell'atteggiamento iniziale, cioè dell'assunzione di rischi eccessivi nel periodo che ha preceduto questo shock". (segue) (Rin)