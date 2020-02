Crescita: El-Erian (Allianz) a "Il Sole 24 Ore", dallo stop impulso al processo di de-globalizzazione (4)

- Sfortunatamente, l'Italia si trova ancora una volta all'epicentro della crisi. "Il pericolo di una frenata economica è sfortunatamente aumentato: sia in via diretta, sia perché altre aree d'Europa si trovano sull'orlo di una recessione. Mi riferisco soprattutto alla Germania, dove il coronavirus non si limiterà a colpire un settore manifatturiero già indebolito e metterà anche a rischio quello che è stato l'impressionante disallineamento del comparto dei servizi dall'anello più debole della produzione". A settembre, durante il Workshop Ambrosetti di Cernobbio, l'economista mostrava un moderato ottimismo sull'Italia, ma invitava il Governo a sfruttare in modo rapido la finestra benevola concessa dai mercati. "Guardando alle spalle, è chiaro che non è stato fatto abbastanza, in Italia e altrove, per rafforzare le condizioni economiche e finanziarie. La buona notizia è che c'è ancora tempo per attuare le politiche necessarie", ha concluso El-Erian. (Rin)