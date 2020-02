Alitalia: Patuanelli, bando cessione pubblicato in prossime ore, confido in soluzione positiva

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ospite di "Unomattina" su Rai1, parlando degli effetti dell'emergenza coronavirus su Alitalia, ha sottolineato come la situazione emergenziale incida "fortemente per esempio sulla vendita di biglietti e questo - ha aggiunto - in un contesto in cui la compagnia è impegnata in un percorso di cessione non agevola il caminio del commissario Leogrande. Ad ogni modo verrà pubblicato il bando di cessione nelle prossime ore. Confido che si possa trovare una soluzione positiva" per la compagnia. Martedì 18 febbraio, a margine del suo incontro con la vicepresidente della Commissione europea , Margrethe Vestager, e il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, il titolare del Mise aveva chiarito che l'obiettivo è arrivare a fine maggio con una soluzione per Alitalia e non è intenzione del governo pensare a un altro prestito ponte. "Abbiamo fatto degli aggiornamenti sui diversi dossier e anche su questo (su Alitalia, ndr) abbiamo visto molti punti di contatto", ha detto Patuanelli in quell'occasione. "Stiamo valutando passo passo, ma credo ci siano possibilità di risoluzione per quel dossier", ha aggiunto. "In questo momento c'è il bando e la risposta che il mercato darà io credo che sarà soddisfacente", ha risposto Patuanelli a chi gli ha chiesto se ci sia l'ipotesi di nazionalizzazione. Sul prestito ponte, "la Commissione europea farà le sue valutazioni", ha detto. "Immagino che la discontinuità economica che daremo alla cessione dei rami d'azienda sarà tale per cui, anche laddove dovessero essere valutati come aiuti di Stato i prestiti ponte che si sono succeduti, non ci sarà una ipotesi di ripetizione per una nuova compagine", ha spiegato. "Non è intenzione del governo pensare a un ulteriore prestito ponte, riteniamo che non ci sarà la necessità. Quel dossier è in mano a un commissario capace che sta gestendo il nuovo bando che porterà a una soluzione definitiva", ha proseguito.(Rin)