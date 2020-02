Coronavirus: Bonometti (Confindustria) a "Il Sole 24 Ore", no a psicosi e paralisi, fabbriche restino aperte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati fatti - continua Bonometti - interventi senza calibrarne bene le conseguenze. L'effetto è stato disastroso: aggravare la già difficile congiuntura dell'industria italiana. Non vorremmo che il coronavirus diventi un'arma di distrazione di massa dai problemi reali del Paese e, in particolare, dai problemi politici di questo governo". La strada da seguire è "cercare di mitigare i danni derivanti da questa situazione. Le fabbriche devono restare aperte e i loro lavoratori devono continuare a lavorare. Serve un piano straordinario per far ripartire l'economia E ci aspettiamo che il governo sostenga l'impegno delle Regioni. Come sistema lombardo stiamo lavorando ad un accordo quadro perla gestione del coronavirus, costruendo una cabina di regia che si esprima con una voce unica, individuando misure condivise per il rilancio del sistema economico, produttivo, culturale e sociale lombardo. I firmatari sono Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, le tre sigle sindacali, Cna, Claai e così via". Poi spiega come intervenire nelle aree di maggior rischio. "È necessario garantire le condizioni affinché l'attività economica possa svolgersi nel modo più normale e continuo possibile, permettendo alle imprese di svolgere attività di logistica anche all'interno dei territori che fanno parte della zona rossa per consentire il trasferimento di prodotti deteriorabili o comunque necessari a non interrompere i processi produttivi delle filiere". Bonometti osserva inoltre che "in pochi giorni sta sfumando un patrimonio di credibilità, qualità e affidabilità che ci ha sempre caratterizzato. Abbiamo isolato l'Italia dal resto del mondo facendoci cattiva pubblicità". (segue) (Rin)