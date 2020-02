Coronavirus: Giansanti (Confagricoltura) a "Il Sole 24 Ore", bloccati rifornimenti cereali dall'Est

- Non solo il made in Italy agroalimentare viene ostacolato all'estero, con la richiesta di non meglio specificati certificati anti-coronavirus. L'Italia agricola e quella della trasformazione industriale sono messe in difficoltà anche dalla mancanza di rifornimenti. L'allarme arriva dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ieri ne ha parlato con la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova. Il presidente spiega a "Il Sole 24 Ore" quali materie prime non stanno arrivano in Italia. "Prima di tutto alcuni cereali, sia per uso umano che per uso animale, per i quali l'Italia non è autosufficiente nella produzione. Ungheria e Romania, per esempio, rappresentano due dei nostri maggiori fornitori in questo senso, ma oggi da questi Paesi arriva solo il 10 per cento delle forniture che dovrebbero garantirci in base ai contratti già firmati. Dalla Grecia, invece, stanno arrivando solo i due terzi dei semi di cotone che utilizziamo come mangime delle mucche, per aumentare la qualità del latte". "La scusa - continua - è che nove camionisti su dieci si rifiutano di trasportare la merce in Italia per paura del contagio. Per quanto riguarda i cereali, la nostra industria della trasformazione alimentare è già dovuta ricorrere alle scorte. E se andiamo avanti di questo passo, nell'arco di tre mesi le scorte saranno azzerate. Per la soia, invece, finora non riscontriamo problemi perché la prendiamo soprattutto dall'America e arriva via mare. Ma cosa succederebbe se in futuro un porto italiano finisse ricompreso in una zona rossa?". (segue) (Res)