Coronavirus: Giansanti (Confagricoltura) a "Il Sole 24 Ore", bloccati rifornimenti cereali dall'Est (2)

- Giansanti rileva inoltre che "il made in Italy alimentare è sotto attacco, oggi fa comodo a molti screditarci. Gli alimenti italiani sono i più sicuri d'Europa, il 99,2 per cento dei nostri prodotti supera gli standard fissati dalla comunità scientifica e chi chiede certificazioni non previste fa all'Italia concorrenza sleale. Sono d'accordo con la posizione della ministra Bellanova: l'intervento deve essere dell'Europa, che deve mettere in mora i Paesi che non si comportano correttamente e fanno venir meno i principi di Maastricht". "Eppoi, - conclude Giansanti - ora che i casi si stanno diffondendo anche in Francia, in Germania e in Spagna, ci vuole un piano europeo che sia forte e che rilanci concretamente l'economia dei Paesi membri, sulla scia di quanto ha fatto il governo di Hong Kong, che ha varato anche un sussidio economico diretto per i suoi cittadini più colpiti". (Res)