Coronavirus: commissario Ue Lenarcic a "la Repubblica", pronti a fare di più per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- . Ieri pomeriggio l'Italia ha attivato il Meccanismo europeo di protezione civile per farsi inviare aiuti dagli altri governi dell'Unione nella lotta all'epidemia di Coronavirus: al momento Roma ha chiesto ai partner mascherine protettive. Lo spiega in una intervista a "la Repubblica" il commissario europeo alla Gestione delle crisi, lo sloveno Jaez Lenarcic. È lui che da Bruxelles sta coordinando la lotta dei governi al Covid-19 e che ora procurerà il materiale richiesto dallitalia. Con Bruxelles pronta a fare di più dal punto di vista materiale e finanziario appena Roma lo chiederà. Intanto promuove la risposta del governo al virus. Il commissario spiega cosa sta facendo la Commissione europea per sostenere l'Italia nella lotta al Coronavirus. "L'Italia fa parte della famiglia europea e faremo di tutto per aiutare. Innanzitutto ci stiamo assicurando che i nostri Paesi siano preparati e per questo stiamo facilitando lo scambio di informazioni in tempo reale tra le capitali. Inoltre la nostra Agenzia per la Salute (Ecdc) è già stata a Roma questa settimana insieme alla mia collega alla Salute, Stella Kyriakides: stiamo valutando come possiamo aiutare le autorità a rinforzare la loro capacità di risposta". (segue) (Res)