Coronavirus: commissario Ue Lenarcic a "la Repubblica", pronti a fare di più per l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - continua - si è appena rivolta al Meccanismo di protezione civile Ue chiedendo mascherine protettive. Abbiamo immediatamente mandato questa richiesta a tutti i partner europei e ora aspettiamo risposte per inviare il materiale nel vostro Paese appena possibile. Su richiesta delle autorità nazionali, con il Meccanismo possiamo anche facilitare il dispiegamento sul territorio degli Emergency Medical Corps, squadre composte da medici e laboratori. Possiamo inoltre fornire sostegno logistico e finanziario per il trasporto di equipaggiamento medico tra i diversi partner Ue". Poi giudica le misure prese dalle autorità italiane per evitare una ulteriore diffusione del virus. "Le autorità italiane sono state proattive e trasparenti sin dall'inizio della crisi. Questo è esattamente il tipo di approccio che ognuno dovrebbe avere. Aiuta ad organizzare i servizi pubblici e soprattutto a tracciare i casi di contagio e a limitare le aree colpite. Quanto al panico, l'istinto umano ci spinge a proteggere le nostre famiglie e noi stessi dai pericoli percepiti, non importa se giustificati o meno. Allo stesso tempo le persone devono sapere che Italia ed Europa insieme supereranno la crisi, ma non dobbiamo cedere alla paura". (segue) (Res)