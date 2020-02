Coronavirus: commissario Ue Lenarcic a "la Repubblica", pronti a fare di più per l'Italia (3)

- Alcuni paesi stanno sconsigliando al propri cittadini di viaggiare in Italia mentre altri respingono gli italiani alle loro frontiere. "In questo momento il virus si diffuso in 40 paesi e dobbiamo fare di tutto per rallentarlo. Alcune forme di controllo fanno parte della lotta al Covid-19, ma non possono bloccarlo del tutto. La risposta più adeguata a questo virus è nell'azione coordinata di autorità, servizi pubblici e singoli cittadini. È incredibile quanto le persone possono fare semplicemente seguendo le indicazioni delle autorità". Al momento i partner Ue non hanno sospeso Schengen. "Per la Commissione europea ogni decisione sui confini si deve basare sulla valutazione del rischio e sui dati scientifici così come deve essere proporzionata e coordinata". Quanto a flessibilità sul conti pubblici per via delle misure che saranno prese a sostegno dell'economia delle zone colpite e per l'inevitabile rallentamento della crescita dovuto all'epidemia, "come ha già chiarito il mio collega Paolo Gentiloni, il Patto di Stabilità prevede spese eccezionali legate a eventi fuori dal controllo dei governi. Se riceveremo una richiesta di flessibilità, la valuteremo con la massima comprensione. La Commissione sta studiando tutti i diversi stnimenti, anche finanziari, che su richiesta del governo potranno essere mobilitati per sostenere il Paese", ha concluso Lenarcic. (Res)