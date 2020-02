Siria: Russia invia due fregate davanti alle coste siriane dopo tensioni con Turchia

- La Russia sta inviando due navi da guerra dotate di missili da crociera Kalibr verso le coste della Siria a seguito delle crescenti tensioni con la Turchia dopo l’uccisione in Siria di 33 militari turchi. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Marina militare russa, Aleksej Rulev. Le navi sono le fregate Ammiraglio Makarov e Ammiraglio Grigorovich, mentre una terza fregata, la Ammiraglio Essen, si trova già nel Mediterraneo da dicembre 2019. Ieri la Turchia ha riferito che almeno 33 militari sono rimasti uccisi negli attacchi aerei condotti dall’aviazione siriana nella provincia di Idlib, nella Siria nord occidentale, portando a 54 il totale dei militari turchi uccisi nel mese di febbraio. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato questa mattina in una nota che i militari turchi colpiti dai bombardamenti non avrebbero dovuto trovarsi nell’area colpita dai raid, precisando che Ankara non aveva informato in tempo Mosca della loro posizione. A seguito dell’offensiva lanciata dal presidente siriano Bashar al Assad per riconquistare la provincia di Idlib, la Turchia ha inviato militari, blindati e armi pesanti per sostenere i ribelli che combattono contro il governo di Damasco, minacciando un’offensiva su vasta scala a meno di un ritiro completo delle forze siriane.(Rum)