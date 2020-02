Coronavirus: Renzi, non cadiamo nelle polemiche, è momento massima collaborazione con tutti

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, in un post su Facebook, invita nuovamente a lavorare insieme e scrive: "Sesto giorno di quarantena anche per la politica. Rinnovo l’invito a tutti, soprattutto agli amici di Italia viva: non cadiamo nelle polemiche dei soliti noti o nei consueti retroscena interessati. Ora - scrive Renzi - è il momento della massima collaborazione con tutti. L’Italia ha ancora davanti ore difficili sia a livello sanitario che a livello economico". Nel suo post, quindi, l'ex premier sottolinea: "A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede. Noi invece dobbiamo essere disponibili con tutti, governo e Regioni, aziende e associazionismo, per dare una mano. Tornerà il tempo per discutere di scelte politiche. Oggi è il momento della massima solidarietà. Tutti insieme dalla parte di chi soffre per gli effetti della malattia, di chi sta in prima linea negli ospedali, di chi è in crisi per la cancellazione di ordini, prenotazioni e fatturato. Zero polemiche, zero gossip, zero divisioni: tutti insieme. Sarà difficile - conclude Renzi - ma ce la faremo perché siamo un grande Paese". (Rin)