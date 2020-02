Migranti: Grecia, premier Mitsotakis trova accordo con autorità Egeo settentrionale

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha trovato un accordo con le autorità locali dell'Egeo settentrionale per decongestionare la situazione legata ai centri di accoglienza dei migranti nelle isole della regione. E' quanto emerso ieri sera al termine dell'incontro tra Mitsotakis e le autorità regionali dell'Egeo settentrionale. Nella riunione è stato trovato un accordo anche sul sostegno finanziario alle comunità di Chio, Lesbo e Samo, alla luce delle esigenze degli abitanti di queste isole. Il primo ministro avvierà nei prossimi giorni visite in queste tre isole, a cominciare da Samo. Le autorità locali delle isole dell'Egeo settentrionale hanno apprezzato la decisione del governo di rafforzare la presenza delle guardie di frontiera e di accelerare il processo per l'esame delle domande d'asilo e per i rimpatri. Confermato, inoltre, il controverso piano che prevede la chiusura delle attuali strutture per l'accoglienza dei migranti che dovranno essere sostituite da centri "chiusi". (segue) (Gra)