Imprese: Camera di commercio italo-russa firma accordo con Camera di commercio bielorussa

- La Camera di commercio italo-russa (Ccir) ha firmato un protocollo d'intesa con la Camera di commercio e dell’industria bielorussa (BellCci). L'accordo prevede la collaborazione tra le due organizzazioni per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, di innovazione e internazionalizzazione di imprese. Il documento è stato siglato da Vladimir Ulakhovich, presidente del BellCci, e dal presidente della Ccir, Vincenzo Trani, stando a a quanto di apprende da un comunicato diffuso dalla Ccir. "L'accordo di oggi è un impegno importante per la Ccir, che risponde alle continue e crescenti domande delle imprese associate di potersi avvicinare al mercato Bielorusso, da oggi in poi i nostri associati potranno aprirsi al mercato della Bielorussia usufruendo in egual maniera dei servizi a oggi erogati per la Federazione Russa", ha dichiarato il presidente Trani, in occasione della cerimonia di firma. (segue) (Rum)