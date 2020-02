Imprese: Camera di commercio italo-russa firma accordo con Camera di commercio bielorussa (2)

- L'accordo mette in evidenza la volontà da parte di Ccir e BellCci di collaborare in vari settori al fine di promuovere e facilitare lo sviluppo degli scambi commerciali e agevolare la cooperazione economica tra l'Italia e la Bielorussia. Per la Ccir, l'accordo con BellCci rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di apertura a tutti i paesi dell'area euroasiatica e il consolidamento dei rapporti e relazioni istituzionali nei paesi dell'ex Unione sovietica. Fulcro delle attività alla base dell'accordo sarà la lo scambio costante di informazioni e pubblicazioni al fine di promuovere la partecipazione di imprese italiane a eventi fieristici, esposizioni ed eventi commerciali incoraggiando la creazione di missioni imprenditoriali in loco, l'organizzazione di seminari e workshop al fine di promuovere lo sviluppo del business sull'asse Roma-Minsk. Gli uffici della Ccir saranno in grado di emettere visure camerali, bilanci di aziende bielorusse, e altri report finanziari molto importanti per le imprese italiane desiderose di fare business nel paese. (Rum)