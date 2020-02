Umbria: Bori (Pd), nostro gruppo aderisce a progetto Aucc conto il cancro

- “Il gruppo Pd dell’Assemblea legislativa dell'Umbria ha aderito al progetto ‘Stappa la solidarietà. Tappa l’inquinamento!’ che nasce con il duplice obiettivo di migliorare la differenziazione dei rifiuti e incrementare la raccolta fondi dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro”. Lo ha fatto sapere il capogruppo Pd in Regione, Tommaso Bori. “Crediamo sia un gesto semplice ma di enorme significato – ha sottolineato Bori – aver attivato un’iniziativa meritoria che riconosce all’Aucc Onlus un corrispettivo di 120 euro per ogni tonnellata raccolta, fondi che l’associazione utilizzerà per finanziare il Servizio di assistenza oncologica domiciliare e la ricerca scientifica. Nell’aderire al progetto abbiamo chiesto anche alle presidenze di giunta e Assemblea regionale di fare lo stesso e di predisporre un apposito contenitore per la raccolta in ogni ufficio regionale”, ha concluso Bori. (Ren)