Eni: Cda delibera di proporre all’Assemblea riavvio programma riacquisto azioni proprie

- Il Consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti del 13 maggio 2020, convocata in sede ordinaria, la proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, previa revoca per la parte non ancora eseguita della delibera assembleare del 14 maggio 2019, per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. Tale proposta ha ad oggetto l’acquisto di azioni proprie per un esborso massimo di 1.200 milioni di euro e per un numero massimo pari al 5 per cento delle azioni ordinarie in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Eni ad esito dell’annullamento delle azioni proprie acquistate nel 2019 (sottoposto all’approvazione della medesima Assemblea, convocata in sede straordinaria). Il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è funzionale alla prosecuzione del programma di buyback prevista nell’ambito del Piano strategico di Eni presentato alla comunità finanziaria in data odierna, per un ammontare di 400 milioni di euro nel 2020. (segue) (Res)