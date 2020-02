Eni: Cda delibera di proporre all’Assemblea riavvio programma riacquisto azioni proprie (2)

- La prosecuzione del piano di buyback è finalizzata ad offrire alla Società un’opzione flessibile per riconoscere agli azionisti ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione di dividendi, coerentemente con l’impegno di Eni per una politica di remunerazione progressiva legata alla crescita attesa degli utili e in linea con le politiche adottate dalle maggiori società petrolifere. Il Consiglio di amministrazione sottoporrà all’Assemblea che sarà convocata nel 2021 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020 la proposta di annullamento delle azioni proprie acquistate fino alla data di convocazione dell’Assemblea stessa, in esecuzione del citato programma di buyback, con la precisazione che l’annullamento verrà realizzato senza riduzione del capitale sociale in considerazione dell’assenza del valore nominale delle azioni Eni. (segue) (Res)