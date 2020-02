Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Quarto incontro del ciclo di conferenze dedicate ai cambiamenti climatici. Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi 18 a Roma (17:30)- Inaugurazione della mostra “Child Brides – Il Lupo e la bambola” al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle spose bambine. Nuova Cinema Aquila in Via l'Aquila, 66/74 a Roma (ore 18)- Banchetti di Italia viva per sostenere Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive della Camera per il collegio Roma 1: a Piazzale Clodio dalle 10 alle 13:30; a via Guido Reni 31 dalle 10 alle 12; a largo di Torre Argentina 52 dalle 15 alle 18; a via Igea angolo Largo Cervinia dalle 17 alle 19.- Il sindaco di Latina Damiano Coletta partecipa all’inaugurazione per la riapertura del giardino di Piazza del Popolo. Piazza del Popolo a Latina (ore 10) (Rer)