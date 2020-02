Coronavirus: Sudafrica, presidente Ramaphosa ordina rimpatrio di 200 cittadini a Wuhan

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha disposto il rimpatrio di quasi 200 cittadini sudafricani dalla città di Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la presidenza di Pretoria in una nota, secondo cui 132 dei 199 sudafricani attualmente bloccati a Wuhan avevano fatto richiesta di tornare a casa. “Nessuna delle persone colpite è stata diagnosticata con il virus né ha manifestato alcun sintomo. All'arrivo in Sudafrica, verranno messi in quarantena per 21 giorni come misura precauzionale aggiuntiva”, conclude la nota. La decisione giunge dopo che è stato diagnosticato il primo caso confermato di contagio in Nigeria, primo paese dell’Africa sub-sahariana: si tratta di un cittadino italiano arrivato in Nigeria tre giorni fa. È quanto riferito dal ministero della Sanità nigeriano sul suo profilo Twitter, in cui si specifica che l’uomo lavora in Nigeria ed è tornato da Milano il 25 febbraio a Lagos, dove si trova attualmente. L’epidemia di coronavirus ha finora contagiato più di 80 mila persone in tutto il mondo uccidendone oltre 2.700, gran parte delle quali in Cina. (Res)