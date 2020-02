Imprese: Cina, produttore batterie al litio Catl registra crescita profitto del 28,6 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporary Amperex Technology Co. (Catl), il più grande produttore cinese di batterie agli ioni di litio nel settore automobilistico, ha registrato una crescita del profitto netto del 28,6 per cento su base annua per il 2019, a causa dell'espansione del mercato e della crescita delle vendite in un mercato in forte espansione di veicoli a nuova energia (Nev). L'utile netto ha raggiunto 4,36 miliardi di yuan (620 milioni di dollari) lo scorso anno, ha affermato Catl nella sua stima degli utili preliminari presentata alla Borsa di Shenzhen.Nel frattempo, le entrate per l'intero anno sono aumentate del 53,8 per cento su base annua a 45,55 miliardi di yuan (circa 6,5 miliardi di dollari), ha affermato Catl. (Cip)