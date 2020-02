Coronavirus: Oms, Covid-19 "a un punto decisivo", l'epidemia peggiora fuori dalla Cina

- Negli ultimi due giorni il numero dei nuovi casi di infezione da coronavirus segnalati in tutto il mondo ha superato quello dei nuovi casi in Cina, epicentro dell'epidemia. Lo ha affermato il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing quotidiano sull'emergenza, che a detta del funzionario è giunta "a un punto decisivo". "Nelle ultime 24 ore, sette paesi hanno segnalato casi per la prima volta: Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia del Nord, Norvegia, Pakistan e Romania", ha dichiarato Ghebreyesus. Il capo dell'Oms ha spiegato che gli ultimi sviluppi dell'emergenza presentano risvolti positivi e negativi: da un lato, c'è il segnale che "quando si adottano le misure di contenimento assunte dalla Cina, si può effettivamente vedere un declino dei casi e alla fine può essere contenuto il fenomeno". Dall'altro lato, l'aumento dei casi nel resto del mondo, specialmente in Iran, Italia e Corea del Sud, è una cattiva notizia, ha detto il funzionario. "Ci troviamo in una situazione molto delicata in cui l'epidemia può andare in qualsiasi direzione, in base a come la gestiamo", ha avvertito il capo dell'Oms. (segue) (Cip)