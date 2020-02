Coronavirus: Oms, Covid-19 "a un punto decisivo", l'epidemia peggiora fuori dalla Cina (2)

- Ghebreyesus ha ribadito la sua richiesta a tutti i paesi di agire in modo aggressivo e rapido. "Misure aggressive e precoci possono impedire la trasmissione prima che il virus diventi un punto d'appoggio", ha affermato. "Gli improvvisi aumenti di casi in Italia, nella Repubblica islamica dell'Iran e nella Repubblica di Corea sono profondamente preoccupanti", ha detto ieri Tedros. "Una squadra congiunta dell'Oms e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è arrivata a Roma per rivedere le misure di sanità pubblica messe in atto e fornire supporto tecnico", ha dichiarato Tedros, annunciando che nel fine settimana una squadra dell'Oms arriverà anche in Iran. "L'Oms non può fornire un'adeguata guida alla salute pubblica senza dati disaggregati e linee dettagliate", ha sottolineato Tedros. (segue) (Cip)