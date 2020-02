Coronavirus: Oms, Covid-19 "a un punto decisivo", l'epidemia peggiora fuori dalla Cina (3)

- "Stiamo comunicando direttamente con i ministri, ci sono alcuni miglioramenti ed esortiamo tutti i paesi a condividere immediatamente questi dati con l'Oms", ha spiegato. L'aumento dei casi al di fuori della Cina ha spinto alcuni media e politici a esercitare pressioni per dichiarare una pandemia, ha riferito l'agenzia delle Nazioni Unite. "Non dovremmo essere troppo ansiosi di dichiarare una pandemia senza un'analisi attenta e chiara dei fatti", ha aggiunto, ricordando che l'Oms aveva già dichiarato il più alto livello di allarme: un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. "L'uso della parola pandemia con noncuranza non ha alcun beneficio tangibile, ma presenta un rischio significativo in termini di amplificazione della paura e dello stigma e di paralisi dei sistemi. Potrebbe anche segnalare che non possiamo più contenere il virus, il che non è vero", ha ribadito il capo dell'Oms. Tedros ha inoltre rimarcato che la lotta potrebbe essere vinta "se facciamo le cose giuste". (segue) (Cip)