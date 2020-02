Coronavirus: Oms, Covid-19 "a un punto decisivo", l'epidemia peggiora fuori dalla Cina (4)

- Pur affermando che "non esiteremo a usare la parola pandemia se si tratta di una descrizione accurata della situazione", Tedros ha dichiarato che l'Oms sta monitorando l'epidemia 24 ore su 24, coinvolgendo esperti interni ed esterni, e non ha rilevato "nessuna sostenuta e intensiva trasmissione di questo virus, né malattia grave o morte su larga scala". La Cina ha meno di 80 mila casi in una popolazione di 1,4 miliardi di persone. Nel resto del mondo, ci sono 2.790 casi, in una popolazione di 6,3 miliardi. "Non fraintendetemi, non sto minimizzando la gravità della situazione, o la possibilità che diventi una pandemia: ogni scenario è ancora sul tavolo", ha avvertito Tedros. Il capo dell'Oms ha poi dichiarato: "L'obiettivo principale di tutti i paesi con casi deve essere quello di contenere il virus e tutti quelli che abbiano o meno casi devono prepararsi a una potenziale pandemia". "Non è il momento di compiacersi", ha sottolineato Tedros, "questo è un momento di continua vigilanza". Il capo dell'Oms ha affermato che "il messaggio chiave che dovrebbe dare a tutti i paesi speranza, coraggio e fiducia è che questo virus può essere contenuto". (segue) (Cip)