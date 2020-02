Coronavirus: Oms, Covid-19 "a un punto decisivo", l'epidemia peggiora fuori dalla Cina (5)

- "Non stiamo solo combattendo per contenere un virus e salvare vite. Siamo anche in lotta per contenere il danno sociale ed economico che una pandemia globale potrebbe causare", ha spiegato Tedros. L'Oms sta infatti lavorando con la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (Fmi) per stimare il potenziale impatto economico del coronavirus. Sottolineando che la cooperazione è fondamentale, le agenzie delle Nazioni Unite stanno lavorando in stretta consultazione e collaborando con altri partner per aiutare gli stati a garantire che le misure sanitarie siano attuate in modo da ridurre al minimo le interferenze inutili con il traffico e gli scambi internazionali. "La risposta del turismo deve essere misurata e coerente, proporzionata alla minaccia per la salute pubblica e basata sulla valutazione del rischio locale, in linea con le linee guida e le raccomandazioni generali dell'Oms", afferma l'organizzazione. "Restrizioni di viaggio che vanno oltre queste possono causare interferenze inutili con il traffico internazionale, comprese ripercussioni negative sul settore turistico", ha aggiunto. (Cip)