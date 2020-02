Cina: coronavirus, numero pazienti guariti supera nuovi contagi per 10 giorni consecutivi (3)

- Il ministero cinese della Pubblica istruzione sta osservando attentamente la situazione epidemica e sta predisponendo piani per garantire la salute e la sicurezza degli esaminatori e degli insegnanti che prendono parte all'esame nazionale di ammissione universitaria di quest'anno, il "Gaokao". Rapporti hanno rivelato che il presidente del consiglio di amministrazione della catena di farmacie "Kangbaixin" con sede a Pechino è stato arrestato dalla polizia per presunta vendita di 580 mila mascherine protettive contraffatte, per un importo complessivo di oltre 4,3 milioni di yuan (613.882 dollari). Lunedì, la Regione amministrativa speciale di Macao riaprirà tutti i locali di intrattenimento: la città non ha segnalato nessun nuovo caso di Covid-19 per 23 giorni consecutivi. (Cip)