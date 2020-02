Cina: coronavirus, governo accelera legislazione sulla salute pubblica

- La Cina accelererà la promulgazione di una legge sulla sicurezza biologica e sanitaria e rivedrà una serie di altre leggi per migliorare la legislazione in materia di salute pubblica. Lo ha annunciato Wang Chen, vicepresidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, l'organo legislativo del paese, durante una riunione con i funzionari in carica per gli affari legislativi. Wang ha sottolineato l'importanza di rafforzare la difesa legale per la sicurezza della salute pubblica. Le revisioni delle leggi sulla protezione della fauna selvatica e la quarantena degli animali devono essere eseguite passo dopo passo, ha dichiarato il funzionario. Devono essere condotti studi approfonditi in merito alla revisione delle leggi sulla prevenzione e il trattamento delle malattie infettive, la quarantena per la sicurezza delle frontiere, e la risposta alle emergenze. Il progetto di legge sulla bio sicurezza, che ha già superato una prima lettura, dovrà essere prontamente rivisto, migliorato e promulgato, ha spiegato il funzionario. Wang ha anche sottolineato che il divieto di consumare e commerciare fauna selvatica è fondamentale per proteggere la salute delle persone e ha ottenuto un ampio sostegno pubblico. (segue) (Cip)