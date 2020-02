Cina: coronavirus, governo accelera legislazione sulla salute pubblica (4)

- Zhang ha affermato che la decisione si è rivelato urgente e necessaria nel "momento critico per la prevenzione e il controllo dell'epidemia". La decisione stabilisce che il consumo illegale e il commercio di animali selvatici saranno "severamente puniti", così come la caccia, il commercio o il trasporto di animali selvatici a scopo di consumo. L'uso di animali selvatici per scopi non commestibili, compresa la ricerca scientifica, l'uso medico e l'esposizione, sarà soggetto a rigorosi esami, approvazioni e ispezioni in quarantena. Molti accademici, ambientalisti e residenti in Cina hanno aderito a gruppi internazionali di conservazione chiedendo un divieto permanente. Anche il dibattito online in Cina ha fortemente favorito il divieto permanente. (Cip)