Energia: Eni presenta il Piano strategico al 2050 e le attività per il 2020-23

- Eni annuncia il Piano Strategico di lungo termine al 2050 e il Piano d’azione 2020-2023. Ad annunciarlo, come si legge in un comunicato, è l’amministratore delegato della compagnia, Claudio Descalzi. “La strategia che annunciamo oggi rappresenta per noi un passo fondamentale. Abbiamo disegnato l’evoluzione di Eni nei prossimi 30 anni coniugando gli obiettivi di continuo sviluppo in un mercato dell’energia in forte evoluzione con una significativa riduzione dell’impronta carbonica del portafoglio. Un connubio giudicato da molti quasi impossibile, cui diamo, per primi nell’industria, un contenuto di business facendo leva sulla qualità dei nostri asset, delle nostre tecnologie e delle nostre competenze. I principi che ci guideranno in questo viaggio restano immutati”, ha spiegato Descalzi. La promozione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu è un elemento fondante della nostra ‘mission’, così come il mantenimento di una solida posizione patrimoniale, che resta alla base delle nostre scelte. L’Eni del futuro sarà quindi ancor più sostenibile. Sarà rinforzata nel suo ruolo di attore globale nel mondo dell’energia, arricchita da business quali le rinnovabili e l’economia circolare, oggi ai primi passi ma con uno sviluppo futuro di rilievo e altamente connesso ai business esistenti”, ha affermato l’Ad. (segue) (Com)