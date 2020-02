Energia: Eni presenta il Piano strategico al 2050 e le attività per il 2020-23 (3)

- I principali obiettivi del nuovo piano strategico prevedono una crescita della produzione upstream a un tasso annuo del 3,5 per cento sino al 2025, successivo flessibile declino principalmente nella componente olio. La produzione gas al 2050, invece, costituirà circa l’85 per cento della produzione totale. Nel piano si dedica un focus anche a resilienza e flessibilità delle riserve 3P: 20 dollari al barile di breakeven medio, incasso del 94 per cento del loro valore entro il 2035 assumendo un prezzo Brent costante a 50 dollari al barile. Si punterà anche alla flessibilità nel modulare gli investimenti futuri di esplorazione e sviluppo in funzione dell’evoluzione del mercato. Particolare attenzione, ovviamente, anche alla sostenibilità delle produzioni gas: sono previsti progetti di conservazione delle foreste e di cattura e stoccaggio della CO2 per un totale di oltre 40 milioni di tonnellate all’anno al 2050. Eni inoltre prevede di produrre energia elettrica da gas associata a tre progetti di cattura e stoccaggio della CO2 che integrerà al meglio la fornitura da rinnovabili. Le rinnovabili sono in forte crescita a oltre 55 GW al 2050 e si registra uno sviluppo in prevalenza nei paesi Ocse per la fornitura di energia elettrica ai clienti di Eni, con stime nel mercato retail in aumento oltre i 20 milioni al 2050. (segue) (Com)