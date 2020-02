Energia: Eni presenta il Piano strategico al 2050 e le attività per il 2020-23 (4)

- Nel piano c’è un passaggio dedicato al comparto della raffinazione che prevede una graduale conversione dei siti italiani ricorrendo a nuove tecnologie per la produzione di prodotti decarbonizzati da riciclo di materiali di scarto. Inoltre, Eni punta a incrementare la capacità della raffinazione “bio” a 5 milioni di tonnellate, palm oil free a partire dal 2023, sette anni prima del limite previsto dalla regolamentazione europea. Il marketing della compagnia punterà sulla trasformazione da stazioni di servizio a punti di vendita per la distribuzione esclusiva di carburanti sostenibili di nuova generazione e altri servizi differenziati. Nel comparto della chimica Eni lavorerà sulla conversione progressiva dei siti esistenti ricorrendo a tecnologie per produzioni più specializzate, “bio” e riciclo delle plastiche. Infine un focus sull’impronta carbonica: è stata sviluppata metodologia, rivista e verificata da terze parti, per la misurazione omnicomprensiva delle emissioni. Su questa base, il target fisso di riduzione al 2050 delle emissioni assolute sarà dell’80 per cento (ben oltre la soglia del 70 per cento indicata dalla Iea nello Scenario di sviluppo sostenibile che traccia le riduzioni delle emissioni compatibili con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi) e dell’intensità emissiva del 55 per cento. (segue) (Com)