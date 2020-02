Energia: Eni presenta il Piano strategico al 2050 e le attività per il 2020-23 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di questi principi sono state definite strategie e obiettivi operativi al 2035 e al 2050, che delineano il percorso evolutivo e integrato dei singoli business. La velocità dell’evoluzione e il contributo relativo dei business dipenderanno dall’andamento del mercato, dallo scenario tecnologico e dalla normativa di riferimento. L’evoluzione del portafoglio di business avrà un impatto significativo sulla riduzione dell’impronta carbonica, i cui obiettivi sono fissati fin da ora. In particolare, Eni perseguirà una strategia che punta a ottenere al 2050 la riduzione dell’80 per cento delle emissioni nette scope 1, 2 e 3, riferibili all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti e del 55 per cento dell’intensità emissiva rispetto al 2018; rinforzare il proprio ruolo di attore globale nel mercato dell’energia, facendo leva su un mix di portafoglio delle proprie attività sempre più bilanciato e integrato; valorizzare al massimo la flessibilità del proprio portafoglio di attività, capace di rispondere ai fattori esterni di mercato e allo stesso tempo pronto a valorizzarne al massimo le opportunità; generare valore per i propri azionisti mantenendo l’attuale politica di remunerazione progressiva. (segue) (Com)