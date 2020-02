Energia: Eni presenta il Piano strategico al 2050 e le attività per il 2020-23 (7)

- Sono confermati e ulteriormente estesi gli obiettivi intermedi di decarbonizzazione: net-zero carbon footprint al 2030 per le emissioni scope 1 e 2 delle attività upstream; net-zero carbon footprint per le emissioni scope 1 e 2 di tutte le attività del gruppo al 2040. Questa strategia evolutiva sarà riflessa, nei prossimi mesi, in una nuova struttura organizzativa del Gruppo mentre sono già stati modificati i sistemi di misurazione delle performance per il lungo termine, introducendo un nuovo obiettivo su tematiche Esg, i cui risultati finali determineranno per un 35 per cneto il valore degli incentivi. Eni inoltre annuncia di aver pubblicato oggi sul suo sito web i principi con cui definisce il proprio posizionamento sui temi del cambiamento climatico. Tali principi diventano criterio rilevante per definire la propria partecipazione alle varie associazioni. (Com)