Giappone: caso Ghosn, viceministro Giustizia si recherà a Beirut (3)

- Mori respinge anche le critiche alla possibilità per gli inquirenti giapponesi di effettuare interrogatori di persone soggette a custodia cautelare in assenza dei loro avvocati: tale circostanza, afferma il ministro, è prevista soltanto in poche fattispecie strettamente enunciate dalla legge, e gli arresti in assenza di mandato e le attività di sorveglianza sono regolate assai più severamente che in paesi come Regno Unito, Stati Uniti e Francia. Infine, Mori risponde alle critiche in merito all’elevatissimo tasso di condanna degli imputati in Giappone: secondo il ministro, tale critica non tiene conto della severità cui è vincolata in Giappone l’incriminazione formale dei sospetti di reati: secondo i dati ufficiali, nel 2018 appena il 37 per cento dei casi penali è culminato in una incriminazione formale; i procuratori giapponesi, afferma Mori, adottano una linea rigidamente garantista, avanzando capi d’imputazione formali sono in presenza di prove consistenti e di una probabilità elevata di condanna dei sospettati. (segue) (Git)