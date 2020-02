Giappone: caso Ghosn, viceministro Giustizia si recherà a Beirut (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Nissan Motor Co. ha rivolto nelle scorse settimane nuove accuse al suo ex presidente, che avrebbe utilizzato fondi aziendali per eventi all’estero, inclusa una festa presso la Reggia di Versailles a Parigi – costata al manager anche guai con la giustizia francese – e la partecipazione di amici e conoscenti al Carnevale di Rio de Janeiro. La nuova accusa è contenuta in un rapporto di Nissan presentato alla Borsa valori di Tokyo; la joint venture istituita da Nissan con Renault avrebbe sborsato almeno 3,9 milioni di euro sotto forma di “spese personali per il signor Ghosn, del tutto avulsi dai fini aziendali”: tra queste spese, sostenute da Renault-Nissan B.V., figurerebbero anche cene di Ghosn presso il Museo Marmottan di Parigi, regali acquistati presso la gioielleria di lusso Cartier e spese legali per una società nel Libano. Il rapporto segue la fuga di Ghosn dal Giappone al Libano. (segue) (Git)