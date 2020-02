Giappone: produzione industriale in lieve aumento a gennaio (4)

- L’economia del Giappone ha scontato la peggior contrazione da cinque anni a questa parte nell’ultimo trimestre 2019, per effetto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e di un violento tifone abbattutosi su quel paese. Il prodotto interno lordo della terza economia mondiale si è contratto del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati forniti dall’ufficio di gabinetto giapponese. Il dato è assai peggiore alle stime dei 34 economisti interpellati dal Japan Center for Economic Research (Jcer), che avevano previsto in media una decrescita del pil nell’ordine del 3,55 per cento. (segue) (Git)