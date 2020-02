Giappone: produzione industriale in lieve aumento a gennaio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi sono calati dell’11,1 per cento dopo l’aumento dell’iva dall’8 al 10 per cento, lo scorso ottobre; la spesa in conto capitale è calata del 14,1 per cento, mentre le esportazioni sono calate dello 0,4 per cento, per effetto delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sempre ad ottobre, il Giappone ha fatto i conti col tifone Hagibis, che ha arrecato distruzione su vasta scala. Gli economisti consultati dal Jcer prevedono che tra gennaio e marzo di quest’anno l’economia giapponese segnerà un lieve rimbalzo positivo, crescendo dello 0,54 per cento. Tali previsioni potrebbero però essere vanificate dagli effetti dell’epidemia di coronavirus. (segue) (Git)