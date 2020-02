Usa: Bed Bath & Beyond taglia 10 per cento posti di lavoro, punta a risparmiare 85 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di grandi magazzini statunitense Bed Bath & Beyond ha annunciato che sta tagliando circa 500 posti, ovvero il 10 per cento della sua forza lavoro. La decisione fa parte di un più ampio piano di ristrutturazione nel tentativo di tagliare le spese del colosso di Springfield, New Jersey. La società ha dichiarato che sta effettuando una "riduzione significativa" delle posizioni dirigenziali in tutte le sue attività, poiché si sta concentra sull'esternalizzazione di alcune attività. Con questo piano, Bed Bath & Beyond ha prevede di ridurre le spese di circa 85 milioni all'anno e sul lungo termine di tagliare diverse centinaia di milioni di dollari di costi. I tagli ai posti di lavoro arrivano dopo che Bed Bath & Beyond all'inizio di febbraio ha annunciato che vuole spendere fino a 400 milioni di dollari per ristrutturare i negozi, insieme a circa 600 milioni per riacquisti di azioni e riduzione del debito.(Nys)