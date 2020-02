Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (3)

- Nel corso della stessa conferenza stampa uno dei responsabili della task force dell'Oms sul coronavirus, Michael Ryan, ha rivelato che l'epidemia è in un "momento decisivo". "L'epidemia può andare in qualsiasi direzione, a seconda di come la gestiamo", ha detto. "Se non facciamo le cose giuste, può sfuggire al controllo", ha insistito. "Se agiamo in modo aggressivo ora, possiamo contenere questo virus e impedire alle persone di ammalarsi e salvare vite", ha aggiunto. Per la prima volta, Tedros ha sottolineato che ci sono più nuovi casi di contagio registrati al di fuori della Cina che nel paese asiatico. (segue) (Brb)