Tlc: Telecom Italia sceglie Kkr come partner per la banda larga

- Telecom Italia (Tim) ha scelto Kkr come partner esclusivo per sviluppare la sua attività a banda ultra larga, affermando che il consiglio di amministrazione ha preso atto positivamente di una proposta non vincolante della società di investimento statunitense. L'alleanza potrebbe conferire più potere al direttore generale di Tim, Luigi Gubitosi, nelle negoziazioni per creare un unico player della banda ultra-larga in Italia con Open Fiber. Il manager ha più volte ribadito che la fusione con Open Fiber sarebbe la soluzione più efficiente per dotare l’Italia di un’infrastruttura di banda larga moderna. Da tempo la società era alla ricerca di un partner ideale. (Nys)