Usa: governo pronto a multare operatori telefonici per condivisione posizione di utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia che regola le telecomunicazioni in Usa, sta preparandosi a imporre multe per centinaia di milioni di dollari ai principali operatori di telefonia mobile del Paese. I funzionari dell’Fcc hanno scoperto che le aziende non sono riuscite a mantenere nascoste le posizioni in tempo reale dei propri clienti. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando fonti interne all’agenzia Usa. Nelle ultime settimane l’Fcc ha informato AT&T, Sprint, T-Mobile e Verizon e a breve invierà degli avvisi formali e renderà pubblica la sua decisione. Nel dettaglio i quattro principali operatori Usa non hanno rispettato le richieste dell’Fcc e hanno continuato, in alcuni casi, a condividere con altre aziende la posizione dei propri clienti, dando la possibilità di usare i dati per fare pubblicità mirate.(Nys)