Coronavirus: ministero Salute, numero di casi sospetti in Brasile passa a 132 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del Brasile preoccupa a livello internazionale. Stamattina il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto al Brasile di agire in modo "decisivo" per fermare una proliferazione del virus. Ghebreyesus è intervenuto nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'Organizzazione a Ginevra, in Svizzera, pochi giorni dopo la conferma del primo caso di Covid-19 nella città di San Paolo. Il direttore dell'agenzia per la salute ha chiarito che il suo team è rimasto "deluso" dalla notifica del primo caso in America Latina. Tuttavia ha sottolineato che il paese ha abbastanza esperienza per affrontare le epidemie. (segue) (Brb)